東方日報B1：內地重錘救市　減息疫來最激

內地疫情形勢危急，多個城市展開封控措施嚴重衝擊經濟活動，中國人民銀行按兵不動3個月後，周五(20日)終於把5年期貸款市場報價利率(LPR)，狠劈0.15厘，至4.45厘，下調幅度乃自2019年8月、即定價機制改革以來最大，遠超市場預期，反映當局救市心切！內地股市隨即予以熱烈響應，3大指數周五創一個月收市新高。

儘管一年期LPR維持不變，仍企於3.7厘，但被廣泛用作按揭貸款基準利率的5年期LPR周五獲下調，釋放當局支持樓市的信號。減息能否刺激買家入市意欲仍存疑，卻率先為股市注入一劑強心針，滬綜指及深成指分別反彈1.6%及1.82%，收於3,146點及11,454點的全日最高位。深圳創業板指數則以近全日高位的2,417點收市，彈1.69%。

滬深兩市成交回升至9,206億元；外資經過滬深股通罕有地淨買入逾142億元人民幣(下同)，創去年12月9日之後新高。人民幣兌每美元在岸價收報6.6740，升938點子或1.39%，創5月5日以來新高。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，貸款需求非常疲弱，一年期和5年期貸款利率在未來一個月有進一步下調的空間。考慮到人民幣與美元的利率背離以及資本外流仍然強勁，進一步下調中期借貸便利(MLF)利率的可能性較低。

大華銀行則表示，當局仍需採取更積極的貨幣支持政策，以保全年經濟增長接近5%。截至今年第三季末，一年期LPR仍有下降至3.55厘的空間；至於5年期LPR已屆該行預測水平，利率會否進一步下調，取決於樓市前景。

另方面，野村分析，5年期LPR下調0.15厘，僅影響自2023年起的未償還按揭貸款。截至3月底止，在所有未償銀行貸款總額為201萬億元當中，未償還按揭貸款總額為38.8萬億元。該行預計，5年期LPR今年以來累計下調20點子，將導致銀行盈利減少778億元。

為穩住經濟增長，據外媒統計，內地政府今年以來已至少承諾會對經濟注入超過35.5萬億元，包括減稅降費、地方政府專項債券發行及再貸款等工具，但實際財政及貨幣支持規模比2020年還要少，意味一旦經濟走不出當前困境，當局或需要投入更多刺激措施。實際上，內地高官本周曾發聲「看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出」，推動經濟復常。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平相信，當局將會推出更有力的財政刺激措施，除了基礎設施投資和減稅等常見手段之外，內地或會採取直接補貼或派發現金予消費者的方式，來穩定內需和就業。