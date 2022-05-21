道指連挫八周　1923年以來最長跌浪

美股尾市反彈，雖然道指盤中跌幅曾經達到617點，惟最終收漲8點，報31,261.90點；納指跌33點或0.3%，報11,354點；標指漲大致持平，報3,901點。

不過，全周累計道指仍錄得2.9%的跌幅，為1923年以來的首次連續第八周下跌，為最長連跌紀錄。標指與納指全周分別下跌3.04%和3.82%，均錄得連續第七周下跌。

標指於盤中一度跌入「熊市」，即自高位回落逾20%。投資公司Sanders Morris Harris董事長George Ball表示，目前股票的定價仍然很高，而10年來推動它們上漲的樂觀心理已經轉為負面。他更表示，熊市平均持續一年。這次美股下行持續時間還不到熊市時間的三分之一，因此可能還有更多的下行空間，惟不排除出現短暫反彈。

繼沃爾瑪及Target後，再有零售公司業績「出事」，連鎖百貨公司Ross Stores股價暴跌22.47%。該公司上季收入及盈利均低於市場預期。出於對通脹及運費上升的擔憂，公司還下調了業績指引。

台積電據報明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，部分台積電客戶已證實接獲漲價通知，其股價升0.63%。