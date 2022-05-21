美國經濟「軟着陸」無望　專家估未來兩年一半機率陷衰退

由於糧食及能源引發的通脹，美國家庭債務不斷增長；按揭貸款利率上升，讓樓市的前景變得更加黯淡；企業面臨招聘困難，種種迹象均顯示美國經濟已響起衰退信號。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示︰「我們認為未來12個月內經濟開始下滑的概率是三分之一，未來24個月內出現經濟衰退的概率令人不安地接近五成。」

這很大程度上取決於通脹和聯儲局的政策。如果通脹率繼續遠高於聯儲局2%的目標，那麼未來可能會不得不以更強力行動來壓低通脹，從而使經濟陷入衰退。

美國銀行全球經濟研究主管Ethan Harris表示︰「我不認為目前經濟可以實現完全良性的軟著陸」，並相信經濟不是疲軟就是衰退。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli也警告，隨着聯儲局的加息使需求降溫，預計經濟增速將從今年下半年的2.4%降至2023年下半年的1%。

此外，房利美首席經濟學家Doug Duncan表示，由於聯儲局加息的影響，他預計經濟將在明年下半年陷入溫和衰退。他預計2023年失業率將從目前的3.6%上升至4.4%。