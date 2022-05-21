李澄幸：A股屆人棄我取之時？

中港股票在過去一至兩年的表現之差，相信也不用多加說明，有人說「黑天鵝」實在太多了，甚至認為中港股票已經不值得投資了。藉此機會，探討一下A股的潛在投資機會。

A股現時的整體估值不貴，對上一次較悲觀的時刻是在2018年，當時中美貿易戰帶來了不少的隱憂，股市亦一路下跌，很多投資者都認為2019年將會更差，結果市場迎來反轉，如果從低位計，滬綜指於2019年有約20%的升幅，及後的股市發展，相信大家都記憶猶新。

從歷史看，雖然A股經常出現所謂的「至暗時刻」，但事後看，每一次均是投資機會。當然，也認同A股就長遠以及整體角度而言，即使可能不及美股優質，但資產配置講求均衡及適時的再平衡，A股有其配置價值，借用投資大師約翰鄧普頓的名句：「牛市在悲觀中誕生，在懷疑中萌芽，在樂觀中長成，在狂歡中死亡。」此時此刻，可能已是悲觀的極點。

中美的紛爭以及外資機構的報告等，相信投資者都很熟悉，不如集中討論一下內地的情況。首先，內地的疫情及對互聯網企業的監管繼續是一個困擾，惟這些也是取決於管理者的決策，是有可能轉變的，加上這些恐慌相信已反映在目前低廉的估值之中。

其次是，內地疫情封控措施持續，數據顯示，以上海為首的市民在網上搜索「移民」的次數大增，有評論說很多人計劃離開中國，這可能是短線的情緒現象，不過，既然連人都想走，誰人有心思投資呢？這可從側面反映對股市投資的悲觀程度。

再者，內地的股票基金滯銷，整體基金發行也遇上冷鋒，即使是明星基金經理也未能作為招來。然而，這也是A股的特色之一，每一次基金火熱發售就是股市短暫見頂之時，相反到基金無人問津之時，股市離底部已經不遠了，反而是投資的機會。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見，亦沒持有上述股份)