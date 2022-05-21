鄺紫珊：虛幣極波動　非穩健投資

投資者雖可以直接持有虛擬貨幣，或透過多種的金融工具，例如交易所買賣基金(ETF)、期貨、差價合約(CFD)及合約等間接投資虛擬貨幣，但不論投資哪種工具，都可能面對虛幣本身的升跌風險，即幣值變化造成的風險。虛幣的波動非常大，即使是相對比較多投資者參與的比特幣及以太幣等都曾出現大幅下跌；至於一些小幣，過往價格下跌至接近歸零的風險機率也不小，何況最近虛擬貨幣跌勢也似乎未止。

即使不同的穩定幣有不同與美元(或其他貨幣)價格的掛鈎機制，但都並非保證，當機制出現問題時就可能出現脫鈎。以穩定幣TerraUSD(UST)為例，其雖提供近20厘的年化利息，但近來就出現嚴重價格脫鈎，幣價也大跌，故並非保證不會下跌。

另外，縱使有些投資者可能將投資分散在不同的虛幣，以分散風險，但事實上，當虛擬貨幣下跌時，很多時候也是一起跌，所以分散風險也是有限，故建議投資者最好以控制自身投入資金比例來解決風險問題，不要把全部投資倉位集中虛擬貨幣，建議僅以一小部分資金作為部署，最重要是考量自身願意承擔的損失風險。

雖然某些地區已開始對虛擬貨幣及部分交易平台(交易所)作出監管，但一些規模較細、沒有受監管的交易平台，若然一旦突然倒閉，放入的虛擬貨幣將可能會全部損失。事實上，即使是全世界最大最知名的平台，也沒有一定不會倒閉的風險。當然投資者可選擇把虛幣放於錢包，也需注意遺失鑰匙的風險。

虛擬貨幣及相關的ETF與股份，包括投資虛擬貨幣的ETF、「挖礦」公司及區塊鏈等，已從高位回落不少，投資者可能想趁機撈底及部署，建議倉位部署不宜過高，以免再下試低位時，不會對財務造成很大影響。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊