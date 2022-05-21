致富智庫：奉行「極簡生活」可提早退休？呢兩位名人係佼佼者...

香港寸金尺土，蝸居面積細小，看着家中愈塞愈多雜物，很想將不需要的東西清理乾淨，實踐「極簡生活」(minimalism)。其實極簡主義不單止可用於家居之上，不少成功人士都將此思維用於理財方面。所以識得「簡」，可令你慳得多、賺得更多。

【何謂極簡主義？】

極簡主義所提倡的，並不是丟棄對你必要的一切，而是主張保留能為你生活「增值」的事物，找回真正重要的東西，讓我們不被物質欲望所迷惑，減少麻煩與避免浪費。

【日打工仔憑「減法」提早退休】

極簡主義的生活方式可說是遵循「減法」而行，去除不必要的生活方式和物品。日本節目訪問了一名日本「打工仔」，不靠投資、沒搵外快，憑着「減法生活」儲到1億日圓(約600萬港元)後隨即辭職，提早10年退休。

這名日本普通白領坂口一真，每年收入約450萬日圓(約27萬港元)，折合月薪約2.2萬港元，在約50歲時靠「減法生活」成功儲夠錢退休。

在「減法生活」之下，他每月只花費約10萬日圓(約6,000港元)，每年儲到330萬日圓(約19.8萬港元)，月儲約27萬日圓(約1.6萬港元)，堅持執行33年加上公司退休金，成功儲到1億日圓。坂口一真透露，自己沒有刻意省錢，只是減走不必要的支出，僅買必需品，而買了的物品會一直「用到爛」才去更換。

【喬布斯連進食都要「簡」】

除了普羅大眾外，其實有錢人亦可以活得精簡！許多巨企舵手也推崇且積極實行「極簡生活」，蘋果公司(Apple Inc.)創辦人喬布斯更是當中的佼佼者。

喬布斯將極簡主義滲透到產品以及個人生活之中。他設計的Apple產品極為簡潔，着重可用性，因而獲得大批忠實消費者長期追隨。

生活上，喬布斯多年來只穿黑色上衣、牛仔褲及運動鞋，萬年不變的造型，成為了他的標記。據稱，因為他對選擇家具甚為挑剔，家裏幾乎沒有裝修和家具，大多數地方都是空的。對這名素食主義者來說，消化食物似乎是一個浪費精力的玩意，他常常只吃「水果餐」，直正「一切從簡」。

【朱克伯格經常「一件衫走天涯」】

而另一科技巨頭、Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格經常「一件衫走天涯」，他在公開場合總是穿着灰色上衣和牛仔褲。這種簡約風格除了能夠打造標誌性的造型外，也能夠節省選擇衣服的時間，減少做決定的數量，將心力投放在最重要的事情上。

所謂「簡」，每人都會有不同的想法及演繹，並冇既定標準，更不用跟別人比較，當下何不坐言起行，定下短期目標，再持之而恒，看看最後會有甚麼成果吧！