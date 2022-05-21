亞馬遜封殺中國跨境電商　「坂田五虎」投靠阿里巴巴？

美國電商巨頭亞馬遜去年起大規模封殺來自中國的跨境電商賣家，稱這些商家涉及濫用評論系統「刷好評」等行為，經警告仍持續違規。事件重挫內地跨境電商行業，惟有媒體引述消息指，不少中國商家已轉投阿里巴巴旗下的全球速賣通平台(AliExpress)，其中包括在業內頗負盛名的「坂田五虎」。

內地跨境電商賣家主要集中在深圳，尤其在深圳北站附近的坂田，其中有五大電商企業，包包括︰藍思科技、澤匯、寶視佳、公狼、揀蛋網，合稱為「坂田五虎」。

據內地媒體報道，阿里的全球速賣通最近在舉辧了一場活動中，吸引了大量跨境電商平台參與，「坂田五虎」亦有派員出席。報道又指，有超過500家原本在亞馬遜平台上的商家，正在與速賣通洽談入駐合作，合作的重點是速賣通推出的新項目「AE Mall」。

分析指出，由於此前亞馬遜大規模封殺行動，導致許多商家希望尋找替代平台，以保住後路。

目前AE Mall的具體項目細節尚未正式公布，但一些內容版本已經在流傳。據報速賣通表示還會根據商家的反饋做調整。