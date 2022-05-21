去中國化？Apple擬提高東南亞代工產量　減少對華依賴

全球地緣政治風險不斷升溫，國際衝突頻生增加了產業供應鏈中斷的風險。外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已經通知其代工廠，稱希望在中國以外地區增加產量，理由包括內地嚴格的防疫政策等。

知情人士指，印度和越南已經是Apple在全球一小部分產品的生產基地，這兩個國家也是獲Apple「密切關注」的替代產地之一。

分析師指，超過90%的蘋果產品，如 iPhone、iPad和MacBook是由代工廠在中國生產製造的。正因如此，中美之間衝突日增，是Apple對中國的嚴重依賴所帶來的潛在風險之一。

不少西方企業一直在考慮如何減少對中國製造或關鍵材料的依賴。這些企業看到今年俄烏戰爭爆發，加上中國以非常嚴格的防疫措施應對新冠情後，這種想法就愈發強烈。

事實上，早於疫情爆發前，Apple已在尋求更多元化的供應鏈，但因為疫情而遇阻。消息人士稱，現在Apple正再次推動相關計劃，並且告訴了代工廠商應該在哪裏建立新的製造基地。

報道又稱，中國的入境限制意味着Apple在過去兩年中減少了向中國派遣高管和工程師的工作，因此很難親自檢查生產現場；去年的大規模停電也削弱了中國生產的可靠度。

天風國際證券分析師郭明錤表示，雖然許多西方公司在中國面臨類似問題，但Apple的規模使其與代工廠具有討價還價的能力。「只有像蘋果這樣的公司才能推動這樣的供應鏈轉變。」

不過，有業內人士表示，Apple長期以來一直將中國作為其製造中心的許多因素仍沒有改變，例如大量訓練有素的勞動力、相對於美國的低成本，以及在其他地方很難重建的完整的零件供應商網絡。