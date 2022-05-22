曜熊理財：科技股基金熊市持續

美股再度重挫，市場避險情緒的高漲，令美債、美元及黃金三大避險資產出現罕見的同漲行情。美元匯率升至20年來高位，美滙指數已升至20年以來未見的水平，最近曾升至104上方。

美元升值給全球經濟帶來風險，發展中國家面臨的風險尤其嚴重，這些國家已在能源、糧食及債務等問題上面臨危機。對其中大多數國家來說，美元升值意味進口價格上漲，償債成本上升，金融不穩定的風險加大。

多項因素打擊科技股；美聯儲加息力度將超過以往，俄烏戰爭持續；大宗商品價格飆升；能源價格上漲；根據聯合國指數，金屬和食品價格實際上比以往任何時候都要高，均令企業成本上升。

美國科技股市正處於與2000年類似的泡沫中，泡沫正在破滅，科技股基金持續熊市。當前股市與2000年的互聯網泡沫相似，因為大部分損失都集中在美國科技股。

在泡沫時期，最不應做的就是投資科技股，投資者要謹慎，隨著經濟衰退成為現實，多數公司的預期利潤率將惡化。在經濟衰退中，首當其衝的是利潤率，業績達不到預期將是未來科技股下跌主因，2023至2024年美國經濟衰退的風險正在不斷增加。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉