陳樂怡：供需預期改善　可關注呢2隻新能源汽車產業鏈股份...

內地行業監管因素好轉，內房獲實際政策支持，包括下調首套房貸利率下限、部分民營房企獲監管機構選定可發債。雖然並不預期相關措施可扭轉行業下行周期，但總算明確發出穩定房地產市場訊號。國防院副總理劉鶴出席數字專題會議，延續4月底政治局會議口風，支持平台經濟健康發展，惟暫時未見政策跟進。後市關注美股及人民幣走勢，美股波動未完，尤其影響港股重磅科技股。故此，牽制港股上行空間，恒指阻力見於50天線(約21,000點)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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