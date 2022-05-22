陳樂怡：供需預期改善 可關注呢2隻新能源汽車產業鏈股份...
2022年05月22日 07:15
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（中新社圖片）
內地行業監管因素好轉，內房獲實際政策支持，包括下調首套房貸利率下限、部分民營房企獲監管機構選定可發債。雖然並不預期相關措施可扭轉行業下行周期，但總算明確發出穩定房地產市場訊號。國防院副總理劉鶴出席數字專題會議，延續4月底政治局會議口風，支持平台經濟健康發展，惟暫時未見政策跟進。後市關注美股及人民幣走勢，美股波動未完，尤其影響港股重磅科技股。故此，牽制港股上行空間，恒指阻力見於50天線(約21,000點)。
上海疫情緩和，6月將全面復常，經濟活動恢復，用電量料會逐步取得改善，宜關注電力股。至於成本方面，內地致力降低煤炭價格，發改委一方面督促履行煤炭中長期合同，另一方面密切監測煤炭價格變化，超過合理區間將提醒約談。內地煤炭產量連續4個月錄得兩位數字增長。秦皇島5500卡煤價雖然仍處於高位，但已較年初回軟。預期用電需求將會逐步回升，帶動傳統火電業務料會慢慢改善，另外可再生能源補貼拖欠問題現曙光，預計具能源轉型概念的電力股將可受惠，首選華潤電力(00836)。
中國乘聯會公布，5月1至15日全國乘用車市場零售總量48.4萬輛，按年下降21%，按月增長27%。表現逐步回暖，隨着部分地區恢復正常運行，乘用車市場零售有一定改善。預計疫情緩和後，將有更多刺激需求的政策出台。另一方面，上海推進復工復產，不少上市車企預計5月底能逐步恢復完整產能。在供需預期改善下，汽車品牌股價率先彈起，預計隨着出貨順暢，零部件股均可受惠，關注新能源汽車產業鏈敏實(00425)及力勁(00558)。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)