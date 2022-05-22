葉尚志：建議於340元水平續分注吸納騰訊　中線目標...

港股繼續震動盤底的行情，主要是受到美股跌勢未穩的拖累影響，但是從近期市況觀察，港股的跌幅是明顯細過美股。事實上，對於去年已開始調整下來、現時估值不足10倍的港股來說，短期可能仍將受到美股的影響而出現震盪，但中長期配置的價值已可浮現，港股近日已逐步重建起的穩好狀態，估計有繼續伸延的機會。

他更關注是金融科技及企業服務這一塊，從去年第3季開始，其收入已超越遊戲業務，在今年首季更是繼續錄得10%增長，至428億元人民幣，說明騰訊已不單單是一家遊戲公司，憑藉其過去積累的流量流水、構建好的粘性用戶平台，繼續朝屬於自己個性的生態圈來發展來變現；建議可於340港元水平繼續分注買入收集，中線目標看420元，止蝕則可定於290元。

第一上海首席策略師葉尚志