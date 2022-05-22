郭家耀：譚仔國際息率吸引　前景樂觀

上年度譚仔的收入錄得增長，主因經營的餐廳數目上升，以及香港的可比較餐廳收益穩步增長。與此同時，經營利潤上升38.2%至4.76億元，而經營利潤率上升1.7個百分點至20.9%，主要由於人力資源效率得以改善，使員工成本佔收益的百分比下降，以及餐廳業績改善，使用權資產的折舊、租金及相關開支佔比下降。集團的財務狀況健康，於2022年3月底的現金約13.65億元。

受疫情影響，譚仔仍錄得9.6%的可比較餐廳收益增長。集團持續優化菜單，上年度推出二十多款新產品，包括配料、湯底、小吃和飲料。引入高價值配料及小食，加上成功的營銷活動及於2月份調整餐牌價格，令顧客人均消費及日均每座位售出碗數全面提升。集團亦透過提供外賣自取促銷活動及與第三方配送平台保持合作，提高外賣自取及到戶能力。

全球物流受阻，食品及飲料成本面對上升壓力，集團通過供應鏈管理及產品替代或升級紓緩成本上漲。集團亦透過整合中央廚房，減低設施成本、提高效益及優化食品生產，並設立新供應鏈管理系統以改良成本控制及優化生產規劃流程。此外，集團實施智能排班以維持適當的人員及生產力水平，以優化員工成本。

截至3月底，譚仔共營運175間餐廳，集團在香港有81間譚仔餐廳及81間三哥餐廳，並將繼續擴展至先前未有覆蓋的地區。集團在內地年內共開設8間譚仔品牌餐廳，其中6間位於深圳，2間位於廣州。公司計劃在大灣區開設更多餐廳，以推動堂食及外賣自取的收益。譚仔於3月份在日本新宿開設當地的首家餐廳，預計今年在東京吉祥寺和惠比壽開設另外兩家餐廳。

集團繼續增加餐廳的覆蓋，優化餐牌提升平均每單消費，進一步提升營運效率，控制成本上漲壓力，預料可繼續複製成功模式至其他地區，帶動收入及盈利持續增長，前景展望樂觀。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)