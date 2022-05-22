死結難解！特斯拉市值一周蒸發近8600億元　

電動車龍頭企業特斯拉(Tesla)上周五(20日)大跌6.4%，收報663.9美元，為去年8月17日以來最低價位；全周重挫近14%，是標普500指數成分股跌幅次深的企業，市值蒸發近1,100億美元(約8,580億港元)。

外媒報道，特斯拉股價近年起飛，與成功在中國設廠，產量爆炸式上升不無關係。然而，內地尤其是上海大規模封城封區，令特斯拉在內地遭遇的困難，已大到難以忽視。上周已有多名華爾街分析員警告，內地供應鏈瓶頸，正對特斯拉的業績造成壓力。

澳洲主權基金未來基金(Future Fund)創辦人暨執行合夥人布萊克表示，特斯拉股價急挫，不外乎兩個原因，首先是對整體經濟疑慮，民眾對通脹及經濟衰退憂心忡忡，其次是來自中國的問題。摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，內地供應不穩，可能導致特斯拉本季交車量銳減。

特斯拉堅實支持者，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)都動搖，旗下旗艦基金ARKK至少已連續4個季度出售特斯拉股票。截至3月底，該基金持有近159萬股特斯拉股票，遠低於一年前的近579萬股。截至上周四收市，ARKK持有的特斯拉股票價值約7.03億美元，低過另一重倉股Roku的7.17億美元。而特斯拉4年半以來，首次失去該基金第一大重倉股的寶座。

特斯拉跟多數車廠一樣，正面臨供應極度吃緊及原物料成本攀升。儘管特斯拉較多數競爭者更有能力克服這些問題，內地新一波疫情使得特斯拉上海廠的許多生產受擾，從而對特斯拉股價造成傷害。分析師預計，特斯拉第二季平均交車量約為30.3萬輛，將較第一季減少12%。