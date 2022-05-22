4月工廈註冊量按月挫15%　年半以來首穿200宗

雖然第5波疫情緩和，但4月份工廈註冊成交按月下跌。美聯工商舖資料研究部資料顯示，4月工廈買賣註冊錄得198宗，按月下跌15.4%，而註冊金額則錄得約18.6億港元，按月下跌18.4%。租售價表現維持穩定，上月整體售價按月微跌0.1%，而整體租金則按月持平。該行預期，由於工廈物業回報率較高，全幢工廈更可通過重建以提升其價值，相信工廈市場對資金仍然有一定的吸引力。隨着疫情緩和，早前積壓的成交有望落實，相信註冊成交量會在未來改善。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月工廈買賣註冊宗數和金額連續3個月按月下跌，分別只錄得198宗及18.6億元，自2020年8月以來首次跌穿200宗。其中，中細價工廈的成交按月錄得顯著下跌，特別是成交額為300萬以上至500萬元，及500萬以上至1,000萬的物業，分別只錄得55宗及31宗註冊成交，按月分別下跌20宗及13宗。另外，發展商在疫情之下減慢推出工廈新盤的步伐，令工廈拆售活動大幅減少，導致成交數字失去新盤支撐。

分區呎價方面，柴灣區的平均呎價報5,044元，按月上升1%，為升幅最大的區域；觀塘區的平均呎價則為6,592元，按月下跌1.4%，為跌幅最大的區域，而其餘8區呎價的按月升跌幅均維持在1%以內。至於分區呎租方面，升幅和跌幅最大的分區同樣分別為柴灣區和觀塘區，平均呎租分別報14.9元及19.7元，按月分別升4.8%及跌2.2%。

美聯工商董事陳偉志表示，上月The Asia Pacific Cities Fund以28.8億元購入全幢葵涌集運中心，及絲路基金以1.8億港元購入大成大廈23-25樓全層，相信工廈市場對資金仍有一定的吸引力。其中葵涌集運中心目前正用作數據中心，該成交為今年以來最大宗成交，反映外資基金對於數據中心發展前景感到樂觀。雖然上月工廈註冊量按月下跌15.4%，但隨着本地疫情緩和，原本受到疫情影響而積壓的成交有望能夠落實，預料註冊成交量會有改善。