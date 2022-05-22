大摩料晶圓代廠下半年走下坡　台積電例外...

華爾街大行摩根士丹利發布報告指出，由於一些被認為在2022下半年有望反彈的終端市場，例如雲端半導體及桌上型電腦都開始有轉弱趨勢，認為除了台積電以外，所有晶圓代工廠的下半年產能利用率都會下降；代工廠的客戶更可能違反長期協議並消減晶圓訂單，或者過多的晶片庫存可能會被註銷。

大摩報告指出，台積電近期在3納米/2納米製程取得突破性進展，進一步鞏固技術領先地位，而高效能運算(High-Performance Computing，HPC)、車用半導體的需求已經貢獻整體收入的45%。藉由高通、英偉達及英特爾等客戶使台積電市佔率增加，應該能夠緩解 2022年智能手機與個人電腦終端市場需求趨緩帶來的影響。

另一方面，上海韋爾半導體、嘉興斯達半導體、中微半導體、GigaDevice等公司將在內地半導體本土化中，扮演重要角色，在此艱難環境可望繼續獲得全球市場份額。不過，聯詠、矽力杰、南亞科、力積電以及江蘇卓勝微的交易倍數仍高於同行，而定價能力正在減弱，大摩則認為市場低估了未來2至3年可能出現的盈利惡化問題。