「奪鋰」寸步不讓　紫金與澳洲礦商鬧上法庭

對此，澳洲礦商AVZ Minerals表示，紫金所指的收購協議毫無根據，因為他們擁有優先權收購由Cominiere出售的任何股份。AVZ目前擁有Cominiere的25%股權，公司表示正在與政府討論，考慮自行收購Manono公司的15%股份，誓要保持對該個全球最大未開發鋰礦的控制權。

紫金礦業在5月初曾發表聲明，已遵守法律並遵守Manono項目的合資協議，將積極維護自身合法權益，並繼續通過訴訟和仲裁解決未來的問題。

據總部位於倫敦的Boatman Capital的報告指出，AVZ基於紫金礦業在剛果提出一系列對Manono公司鋰礦所有權的訴訟，5月計劃出售24%的Manono股權，也傳出未來對鋰項目的投資興趣可能從75%降至36%。報告又指出，AVZ可能需要面臨數月或數年的法律鬥爭，阻止紫金礦業的索賠，在最壞的情況下，AVZ仍可能失去對Manono的控制權。