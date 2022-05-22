「奪鋰」寸步不讓 紫金與澳洲礦商鬧上法庭
2022年05月22日 16:16
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作為電動車電池的關鍵原材料，鋰礦已成為全球爭奪的寶貴資源，價格在過去一年攀升超過4倍。礦業大國澳洲與中國的礦商就開採鋰礦展開明爭暗鬥，雙方正在非洲剛果民主共和國展開法律攻防戰。紫金礦業(02899)旗下的金誠信礦業已向巴黎國際商會申請仲裁，要求取得Manono公司鋰礦的15%股份。紫金自稱去年斥資3,340萬美元(約2.6億港元)從剛果國有礦業公司Cominiere收購該批股份。
對此，澳洲礦商AVZ Minerals表示，紫金所指的收購協議毫無根據，因為他們擁有優先權收購由Cominiere出售的任何股份。AVZ目前擁有Cominiere的25%股權，公司表示正在與政府討論，考慮自行收購Manono公司的15%股份，誓要保持對該個全球最大未開發鋰礦的控制權。
紫金礦業在5月初曾發表聲明，已遵守法律並遵守Manono項目的合資協議，將積極維護自身合法權益，並繼續通過訴訟和仲裁解決未來的問題。
據總部位於倫敦的Boatman Capital的報告指出，AVZ基於紫金礦業在剛果提出一系列對Manono公司鋰礦所有權的訴訟，5月計劃出售24%的Manono股權，也傳出未來對鋰項目的投資興趣可能從75%降至36%。報告又指出，AVZ可能需要面臨數月或數年的法律鬥爭，阻止紫金礦業的索賠，在最壞的情況下，AVZ仍可能失去對Manono的控制權。