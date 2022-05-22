柏瓏II第5號價單平均呎價18798元

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，新價單提供30個一房單位、72個兩房單位、15個三房單位及3伙四房單位。維持16%折扣優惠，折實售價由659.9萬至1,846.82萬港元，折實呎價17,373元至20,463元，折實平均呎價18,798元。按定價計，該批單位總值約13億元。該期項目全數一房及兩房戶已推出。定價略為上調1%至1.5%，仍屬「繼續開心價」。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，新價單定價克制，最低售價單位為9座2樓B室，實用面積352方呎，一房間隔，折實呎價約18,747元。至於最低呎價的單位為8座1樓B5室，實用面積444方呎，兩房間隔，折實售價771.37萬元。

中國海外地產董事總經理游偉光透露，項目將於周二(24日)下午1時截票及同日進行抽籤。緊接周三發售第4號及第5號價單共288伙。