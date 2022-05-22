【疫下救市】內地穩增長政策消息混亂　玩殘股民…

疫情下內地經濟增長顯著放緩，各地方政府都着急出台新政力挺經濟。可近期明顯見到，部分刺激措施消息公布後短時間內被叫停，甚至被指是「假消息」，股民「跟車太貼」，隨時被玩殘！

近期圍繞內房的政策消息尤其混亂，例子之一乃昨早(21日)武漢經開區官方微博發布消息指「為支持剛性和改善性購房者合理需求，促進房地產市場平穩健康發展，自5月22日起，武漢經開區的沌陽、沌口、軍山新城區域從原限購區域調整為不限購區域。自此，武漢經開區全面取消住房限購政策。」可下午即傳來該條微博已被刪除，變相被「叫停」。

可同日下午，又傳來湖北省政府官方抖音賬號「湖北發布」宣布，武漢四大遠城區全部解除限購，四大遠城區包括江夏區、東西湖區、經開區、黃陂區，而在武漢住保房管辦事服務官方微信小程序中，前述四大遠城區已經不在資格核查區域。另有內媒報道，武漢經開區全面取消住房限購政策的消息雖被刪除，但引述「權威人士」證實取消限購的政策並沒有叫停，又指「開發商已經告知代理商可以收限購客戶的購房資料了。」在武漢房票資格查詢系統的限購區域裡也已經沒有「武漢經開區」的選項。

此前，不乏這類疑似「叫停」地方鬆綁樓市政策的例子。上周五(5月20日)下午，南京公布除進一步優化完善人才購房支持、放寬二手住房交易限制、住房公積金貸款等政策措施，上周五起，南京市戶籍和非本市戶籍居民購買二手住房時，毋須提供購房證明，滿足新市民等剛需群體合理購房需求。可公布不久，該新政消息就被叫停，相關文章全數刪除，有指最新通知是5月21日起過戶仍需提供購房證明，後續政策會持續關注。

有業界揣測，相關房策消息被叫停，可能待進一步細化和完善政策才正式公布。不過，亦有指當局叫停相關政策，主要是彰顯「房住不炒」的政策底線並沒有絲毫動搖，不欲過激的鬆綁消息會令市場誤會產業政策目標轉變。

除了內房之外，汽車業消息亦不絕於耳。上周三傳來內地再推汽車下鄉政策，6月初出台，鼓勵車型為15萬元人民幣以內的車型，每輛車補貼範圍或在3,000至5,000元人民幣云云。誰知翌日即傳來國汽車工業協會相關負責人即指相關政策為「假消息」。奇怪的是，上周五青島市啟動2022年「促消費」消費券發放活動，包括自5月21日起，長春市將發放5,000萬元汽車消費補貼，其中在購買汽車時，按照不同車型不同價位，可享受3,000至10,000元的一次性補貼，惟相關補貼發放工作目前正在細化完善，將於近期推出。

到底相關政策消息「堅定流」，頓令股民難以捉摸。分析指出，這或反映在積極出台政策刺激經濟的政策方向之下，中央與地方政府步伐並不一致，惟相信救市的方向並沒有改變，只是近期市況仍較波動，短線跟炒國策消息，亦宜注意風險。