蓋茨唔撐微軟「親生仔」？佢用呢款智能手機...

殿堂級科技界奇才--微軟始創人比爾蓋茨(Bill Gates)究竟用哪一款智能手機？大家都可能有點好奇。他近日在Reddit論壇被網友問及相關問題，早已表明偏愛Android系統的蓋茨表示，目前手上使用的是三星Galaxy Z Fold 3摺疊手機，並非微軟出品Surface Duo。

不過蓋茨隨即「補飛」，表示會嘗試不同款式的手機。他指出，透過摺疊手機的螢幕設計，可以有移動式PC與手機的體驗。蓋茨曾經提到偏愛Android手機，除了系統及軟件比較靈活外，一部份原因是部分品牌會內建微軟的應用程式，比較易上手。三星正好就是其中一家，與微軟有深度合作，像是Link to Windows功能，讓Galaxy手機配對Windows 系統，透過電腦操控手機上的App。

Galaxy Z Fold 3是目前市場上最頂規的摺疊手機，展開後可以有7.6吋的大螢幕，平時也可運用外側的6.2吋螢幕。

另外，蓋茨也透露了是次與網民閒談的其他話題，包括從綠色能源、氣候暖化、新冠疫苗分配、農業等。有網民問他錢花在哪兒最開心？，蓋茨幽默回應：「買漢堡、漂亮的網球拍及很棒的串流媒體服務，但最令人高興的就是為貧困國家提供疫苗資金。」

對於有關綠色能源及氣候變遷問題，蓋茨表示，正在美國懷俄明州建造示範反應堆，那裡有一座燃煤電廠即將關閉。就成本和安全性而言，是非常有前途的。如果進展順利，有助於解決氣候問題。