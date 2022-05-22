【錢夫人巡舖】人民幣存息衝擊2.8厘　好賺過綠債？

眼見人民幣近期下滑，做定期有望「財息兼收」，再加上內地人民銀行周一來港發行250億元人民幣央票「吸水」，銀行勢必要加息搶人民幣資金。另一邊廂，零售綠債二手價破天荒潛水，而遭退回的「幸運資金」亦要找碼頭停泊。綠債年息有2.5厘保底，對比起人民幣定存達2.5厘以上，而且年期又較靈活，似乎更「着數」!

對於資金雄厚的存戶，富邦銀行定存就值得留意，30萬至100萬港元以下資金已可享2.5厘年息，100萬港元或以上更達2.8厘，存期3至12個月。

如果招商永隆銀行人民幣一點通存款利率，則是資金較少之選，人民幣1萬至9.99萬，一年存款年息有2.45厘，10萬或以上則達2.5厘。

大行之中，渣打新資金以手機App(應用程式)開戶，入場門檻1萬元人民幣，150萬封頂，定3個月期可享2.6厘年息。優惠期僅至5月底。

如果長線看好人民幣，招商永隆兩年期10萬人民幣或以上可享2.8厘，可博人民幣現時低水，博賺息賺價。

至於人民幣匯價近期弱勢，惟上周五兌美元終於升破6.7，兌港元牌價現為1.18，即是100港元兌84.74元人民幣，但長遠來看仍是近月低位。

另外，信銀國際的大富翁存款亦名符其實，新客戶存入合資格新資金1萬至400萬港元，8月份可享額外年利率高達4.38厘，登記期至5月底。合資格現有客戶8月亦可享最高2.48厘。