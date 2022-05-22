【美股前瞻】零售股公布業績　料前景挑戰重重

上周包括沃爾瑪和Target等美國大型零售商股價遭血洗，本周再迎來多間零售企業公布季績及展望，相信將繼續左右市場氣氛，若再傳出更多負面信號，勢令美股繼續跌跌不休。

連鎖大型超市沃爾瑪與Target上周分別累瀉19.48%和29.29%，整體市場共約流走5,550億美元，令本已受通脹恐慌和加息預期的市場再受壓。研究機構GlobalData表示，投資者看到更多抑制企業盈利的因素。

外媒報道，零售商主要面對的挑戰為成本壓力、顧客消費模式轉變，以及庫存積壓問題。事實上，沃爾瑪和Target在應對自疫情初便爆發的供應鏈問題表現在業內已算數一數二，惟因俄烏戰事導致油價飆升的成本，終使他們手足無措。GlobalData解釋，零售商因能源及運輸成本上升而不得不削減盈利預測，即使產品加價亦無法抵銷此挑戰。

成本上升使消費者無法隨心所欲地購物，沃爾瑪和Target均指消費者開始趨向選購較便宜的自家品牌日用品，券商D.A.Davidson表示，「需要」正取代「想要」。這現象或有利本周四(26日)將公布季績的折扣零售店Dollar Tree及Dollar General，而高檔百貨公司Nordstrom和網上奢侈時裝平台Farfetch亦分別在周二(24日)和周四(26日)公布業績，市場將注視較富裕消費群支出有否受影響。

此外，沃爾瑪和Target亦把部分部門銷售不濟歸咎於今年美國早春天氣異常濕冷，這或影響同於本周公布業績的服裝品牌GAP、Urban Outfitters，及Abercrombie & Fitch。部分零售巨擘去年曾自資「包船」以確保貨物庫存充足，惟他們開始發現貨倉漸漸堆積服裝和電視等賣不出的非必需品，最終或需降價清倉，損害盈利。

經濟數據方面，周三(25日)將公布美國聯儲局議息會議紀錄、周四(26日)則有首季國內生產總值(GDP)，以及周五(27日)的4月份個人消費開支(PCE)物價指數，料均受注目。