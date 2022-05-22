天水圍嘉湖山莊兩房戶533萬沽　4年帳蝕37萬

藍籌屋苑再錄蝕讓，受上車客追捧的天水圍嘉湖山莊一個兩房單位，減價47萬元後，以533萬元售出，約4年帳面蝕約37萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳國鏗表示，堅尼地城珍珠閣A座高層3室，實用面積約435方呎，兩房間隔，並以795萬元獲承接，呎價約18,276元，新買家為長線投資客，看好港島西區物業租務潛力，斥資入市作收租之用。

●中原陳振裕指，上環聚賢居2座低層A室，實用面積約400方呎，一房間隔，以992.8萬元易手，呎價約24,820元，原業主於2011年以763萬元買入，持貨約11年帳面獲利229.8萬元，單位升值約30%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園百德閣的低層B室，實用面積約405方呎，兩房設計，成交價約585萬元，呎價約14,444元，原業主原先開價608萬元，最終輕微減價23萬元成交，減幅僅約3.8%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山寶馬山花園5座低層E室，實用面積約751方呎，三房間隔，望泳池景，成交價達1,600萬元，呎價約21,305元，新買家為區外投資者。

●香港置業朱永健稱，西灣河鯉景灣5月暫錄得約3宗租務，包括逸康閣低層E室，實用面積約536方呎，望園景，以約1.9萬元放租約3個月，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價2,000元或減幅約10.5%，以1.7萬元租出，呎租約31.7元，低市價低約5%。

－－－－－

九龍區

●香港置業麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街115號高層D室，實用面積約659方呎，三房間隔，以950萬元放盤約半個月，即獲外區客接洽，雙方經議價後減價約35萬元，以約915萬元成交，呎價約13,885元，新買家為換樓客。

－－－－－－

新界區

●祥益謝利官稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座高層F室，實用面積約442呎，兩房間隔，區內首置客原先心儀另一個單位，但被捷足先登，即轉購上址，獲減價47萬元，以533萬元購入自住，呎價約12,059元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕約37萬元。

●中原徐可志指，馬鞍山迎海5月暫錄約5宗買賣，屋苑3座低層C室，實用面積約809方呎，套三房及工人套房間隔，屬市場罕有放盤，開價約1,300萬元，議價後以1,283萬元易手，呎價約15,859元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約80宗二手買賣，其中星濤灣1座中層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，開價約880萬元，其後減價至858萬元易手，呎價約16,725元。

●祥益陳阿麗指，屯門啟豐園2座中層E室，實用面積約326方呎，區內首置客見單位有裝修，原業主放盤4天累減10萬元，遂便決定以470萬元購入自用，呎價約14,417元。

●祥益邱家邦透露，屯門海典軒2座中層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近子女學校，而且附裝修及小部分家具，而考慮到租客願意預繳半年租金，業主有900元議價空間，以1.23萬元租出，呎租約26.9元。

●美聯梁磊昇指，屯門居屋兆軒苑A座高層10室，實用面積約407方呎，兩房間隔，象徵式每月減租200元，獲以1.08萬元承租，呎租約26.5元，業主2000年1月以約72萬元購入上述物業。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣明翹匯新近錄得兩宗租賃成交，包括1座高層G室，實用面積約299方呎，一房間隔，日前以1.3萬元獲承租，呎租約43元。

－－－－－－