馬頭角新盤兩日暫沽15伙 錦上路項目新一期再推288伙
2022年05月22日 21:09
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新盤市場周末兩日暫錄43宗成交，按周回落逾五成。當中，馬頭角新盤兩日暫沽15伙，而錦上路項目就落實周三作次輪銷售，再賣288伙。
●錦上路站柏瓏II落實周三次輪發售288伙
熱賣新盤部署新一輪銷售。信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，昨晚(21日)加推涉及120伙的第5號價單，並公布周三(25日)次輪發售288伙，折實平均呎價18,644元。
新價單提供30個一房單位、72個兩房單位、15個三房單位及3伙四房單位。維持16%折扣優惠，折實售價由659.9萬至1,846.82萬港元，折實呎價17,373元至20,463元，折實平均呎價18,798元。
●馬頭角瓏碧兩日沽出15伙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周六起展開首輪銷售，至今沽出15伙，套現逾1.1億元。當中，最新以600.9萬元沽出11樓B室，為實用面積213方呎的開放式單位，呎價約28,211元。
●西南九龍維港滙II連沽2伙 共涉2,881萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近連沽2伙，共涉2,881.17萬元。當中，第5座20樓C室，為實用面積795方呎的三房單位，成交價為2,033萬元，呎價約25,572元。
●日出康城GRAND MARINI重售2伙三房
會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI重新沽出2伙早前終止交易的單位，合共涉及2,452.7萬元。當中，2A座35樓C室，為實用面積749方呎的三房間隔，原本於2019年9月以1,174.8萬元沽出，當時呎價約15,685元，惟交易於本月18日終止，現時重新沽出，成交價為1,227.7萬元，較2019年9月高約4.5%。
●屯門御海灣II開放式戶呎價21,600元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，新近以550.8萬元沽出第1座20樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，呎價為21,600元。
●青衣薈藍開放式戶重新以479.9萬沽出
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍的16樓B01室，為實用面積207方呎的開放式單位，原於本月5日以479.9萬元沽出，惟交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展，周日(22日)以同樣價錢重新沽出，呎價約23,184元。