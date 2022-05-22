馬頭角新盤兩日暫沽15伙　錦上路項目新一期再推288伙

新盤市場周末兩日暫錄43宗成交，按周回落逾五成。當中，馬頭角新盤兩日暫沽15伙，而錦上路項目就落實周三作次輪銷售，再賣288伙。

●錦上路站柏瓏II落實周三次輪發售288伙

新價單提供30個一房單位、72個兩房單位、15個三房單位及3伙四房單位。維持16%折扣優惠，折實售價由659.9萬至1,846.82萬港元，折實呎價17,373元至20,463元，折實平均呎價18,798元。

●馬頭角瓏碧兩日沽出15伙

●西南九龍維港滙II連沽2伙 共涉2,881萬元

●日出康城GRAND MARINI重售2伙三房

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI重新沽出2伙早前終止交易的單位，合共涉及2,452.7萬元。當中，2A座35樓C室，為實用面積749方呎的三房間隔，原本於2019年9月以1,174.8萬元沽出，當時呎價約15,685元，惟交易於本月18日終止，現時重新沽出，成交價為1,227.7萬元，較2019年9月高約4.5%。

●屯門御海灣II開放式戶呎價21,600元

●青衣薈藍開放式戶重新以479.9萬沽出