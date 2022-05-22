【港股前瞻】港股短線望續反彈　惟未宜過份進取？

疫情拖累內地經濟前景，中央上周五再出手「救市」，帶動中港股大幅反彈，恒生指數企穩20,000點大關。分析指出，市場憧憬中央推出更多措施支援實體經濟，短期大市有望進一步反彈，惟宏觀環境和基本面已轉弱，加上美國正處加息周期，今年內資金部署不宜進取。

香港股票分析師協會副主席郭思治指，恒指上望50天線及約21,290點的月中高位，料本月呈「先低後高」的格局可能性甚高，因港股今年2至4月走勢都維持「先高後低」，相信「要沽都已經沽晒」，加上即將迎來基金半年結，「粉飾櫥窗」效應也會推動大市向上。

中國人民銀行上周五宣布將5年期貸款市場報價利率(LPR)大降0.15厘至4.45厘。他認為，今年首兩季內地經濟下行勢頭明顯，因此下半年刺激政策仍會密集出台，以推動固定投資和內部需求，尤其房地產將獲更大力度的政策支持，包括下調銀行存款準備金率等，令市場重拾信心。他又稱，內地汽車企業將繼續受惠於國策，可抵銷部分因原材料價格持續上漲而對企業盈利帶來的衝擊。