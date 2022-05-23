中銀香港：高端客戶首季資產管理規模按年增25%

即使去年疫情嚴重，但也無礙銀行業務。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，去年該行淨服務費及佣金收入按年增9%，其中保險業務收入及基金管理收入均按年增加兩成。雖然俄烏戰爭及美國加息令全球市況變得波動，但他對首季財富管理業務進展感到滿意，高端客戶首季資產管理規模(AUM)按年增長25%，預計今年全年財富管理收入能夠保持中高單位數增長。

今年初本港第5波疫情肆虐，令銀行客戶轉向線上渠道使用服務。周氏指，該行首季基金遙距交易量佔整體交易比例由去年的50%，提升至70%，使用非實體渠道所進行的股票交易的比例更飆升至超過90%。

近期市況波動，他觀察到客戶的資產配置活動增加，所選擇的產品均以穩健為主，故影響不大。為吸引年輕客戶，該行推出「碎股易」讓客戶分散購股，首季交易量按季飆近四成；同時，他預告該行將推出基於儲蓄型產品為框架的環境、社會及管治(ESG)產品，冀吸引客戶支持可持續發展。

美國高通脹數據迫使聯儲局重手加息，連帶美匯指數走強。不過，周氏指，美元持續強勢不利美國經濟，相信強美元的狀況不會維持很久。至於香港方面，雖然他認為隨着本港商業活動增加，港息可能會上調，但在流動性充足的情況下，大幅抽升的機會不大。

綠色債券於上周四掛牌上市，首日跌穿發行價令短炒買家「無肉食」。他指，綠債屬低風險的長期投資產品，參考過往通脹掛鈎債券(iBond)的數據，絕大多數客戶選擇「長揸」食息。他更透露有客戶趁機入貨，截至19日，經該行於二手市場購入綠債的平均交易金額約10萬元。