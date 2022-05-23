東方日報B1：銀主盤逾150個　劈價求出貨

受疫情連番爆發衝擊，本港二手樓市氣氛疲弱，今年市場僅暫錄逾40宗銀主盤成交，累積待售同類放盤仍高逾150個，撇除全幢大額物業，總放售金額已超過23億元。同時，不少銀主盤趁近月疫情放緩，即大幅劈價求售，冀盡快出貨，部分減幅近17%。

綜合市場資料，今年售出的銀主物業，以第5波疫情放緩後的4月錄得較多，佔暫錄成交量約三成。至於5月截至上周為止，暫錄約11宗同類買賣，當中已知涉額較大宗成交均為住宅單位。

其中，元朗牛潭尾意花園洛蔓大道雙號屋，實用面積約1,938方呎，透過拍賣連車位開價2,580萬元，獲搶高逾兩成至3,130萬元賣出，以2017年購入價4,530萬元計，物業逾5年貶值約1,400萬元，跌價幅度高達三成，即新買家僅以七折購入單位。

而4月較大額銀主成交均是商廈物業，包括金鐘海富中心2座中層8室，建築面積約1,875方呎，以約5,000萬元易手，呎價約26,667元。期間亦罕錄新居屋銀主盤成交，何文田冠德苑B座中高層9室，實用面積約468方呎，3月中由銀主放售，意向價約609萬元，僅半個月即以609.5萬元售出，呎價約13,024元。另長沙灣凱樂苑及梅窩銀蔚苑，亦相繼有銀主貨推出。

此外，市場放售中涉及叫價逾千萬元的銀主盤，佔整體約三成半，亦有逾7%為5,000萬元或以上物業。其中5月暫至少新增約11項銀主盤，絕大部分都是住宅，當中不乏大型二手屋苑，紅磡黃埔花園4期1座低層H室，實用面積約652方呎，現以約1,090萬元放售，呎價約16,718元。而深井麗都花園5座中低層E室，實用面積約560方呎，則以約648萬元放盤。

新增放盤中，涉額較大為何文田雋瓏高層B室連一個車位，單位實用面積約912方呎，開價2,930萬元，呎價約32,127元。

至於近月較大宗豪宅銀主物業為大潭雅栢苑B座低層1室，實用面積約2,113方呎，連兩個車位放售價約9,555萬元，呎價約45,220元。工商舖物業則為長沙灣工業項目卓匯中心中層全層寫字樓，放售價約6,510萬元。

事實上，自4月起第5波疫情放緩後，不少銀主盤都減價促銷，並以中小型住宅為主，其中以旺角樂園大廈低層1室減價幅度及金額較大，單位實用面積約620方呎，叫價由約780萬元，劈價約130萬元，現以650萬元放盤，減幅約16.7%，呎價約10,484元。該盤3年多前已開始放售。

另一個放售近4年的屯門公屋良景邨良萃樓高層6室，實用面積約150方呎，原以約93萬元在未補價第二市場放售，近月已劈至約85萬元，呎價僅約5,667元，減幅約8.6%。

至於屬中價屋苑的小西灣藍灣半島，亦有一個去年7月推出的2座低層B室銀主單位，實用面積約604方呎，叫價由約1,130萬元，降低至1,068萬元，劈幅約5.5%。

而新近減價銀主盤則有屯門居屋龍門居11座中層J室，實用面積約592方呎，已補價自由市場及第二市場開價，最新分別減至690萬元與450萬元，較3月時累減約5.8%及約4.3%。