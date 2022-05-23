周樂樂：內地政策撐市　可吼平台經濟股

過去一周，內地在政策的支撐下，滬深兩市主要指數累漲逾2%。板塊中僅生物醫藥下跌，其餘均漲，其中，升幅最強的前5大行業是煤炭、電力設備、有色金屬、汽車與電子。數據上看，市場整體反彈，資金重新回流業績較好的板塊，尤其能源產業鏈、新能源汽車產業鏈等。

內地4月份金融、消費與財政收入數據遠差於預期，反映經濟下滑因疫情衝擊非常大，有望使政府加大力度挽救經濟與市場信心。在歐美加息周期下，人民銀行下調貸款市場報價利率(LPR)，5年期LPR低至4.25%，反映貨幣政策寬鬆救市的決心力度大。

同時，內地政府亦強調支持民營經濟，支持平台經濟發展，及民營地產企業通過發行債券，反映當局開始針對地產行業、互聯網平台經濟的過度監管進行糾正，這不僅有利於緩解相關企業的監管風險憂慮，更有利於減輕嚴監管資本的憂慮。預計政策將支撐A股與港股，相關行業個股有望回升。

另外，海外市場繼續受通脹及聯儲局可能採取更激進的貨幣政策影響，市場憂慮美國及全球經濟、海外風險資產價格。加上俄烏衝突持續對國際原材料供應負面衝擊明顯，令海外風險資產遭拋售。另外，海外疫情限制措施陸續解除，國際經濟將陸續恢復，有望抵銷部分不利消息。因此，雖然海外市場整體偏弱，但新能源產業、科技等成長行業可以中期建倉。

勝利證券副首席運營官 周樂樂