道指期貨升200點　比特幣漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.92；港匯見7.8476；離岸人民幣(CNH)報6.6983；美元兌日圓處127.91；歐元報1.0575，英鎊報1.2508。金價處1,849.13美元。布油報110.12美元，紐油處110.28美元。比特幣升逾3%，報3.04萬美元。道指期貨升200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指上周五(20日)收漲8點，報31,261.90點；納指跌33點或0.3%，報11,354點；標指漲大致持平，報3,901點。上周道指錄得2.9%的跌幅，為1923年以來的首次連續第8周下跌，為最長連跌紀錄。標指與納指全周分別下跌3.04%和3.82%，均錄得連續第7周下跌。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，美國經濟未見衰退迹象，提前加息可讓未來有減息空間。

●港股ADR指數上周五偏軟，按比例計算，收報20,501點，跌216點或1.06%。

●紐約期金6月合約上周五平收，每安士報1,842.1美元，上周累計上漲1.8%，結束之前連跌4周的趨勢。

●紐約6月原油期貨上周五收報每桶113.23美元，升0.91%。

●歐洲股市上周五做好，德國DAX指數收漲0.72%，報13,981點，惟上周累計下跌0.03%。法國CAC 指數收漲0.2%，報6,285點，上周累計下跌0.48%；英國富時100指數收漲1.19%，報7,389點，上周下跌0.38%。