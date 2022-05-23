陳政深：港股宏觀因素仍兇險

港股上周五呈強，恒指收於20,700點之上，突破了上周三的收市位置，然而從技術層面審視，一則恒指上方仍有50天線，即21,000點左右強大阻力；二來如果參考周線圖，恒指仍處10周線之下。宏觀因素上，中國內地減息，並不代表經濟前景轉趨樂觀，目前在股市上反映樂觀情緒，似乎言之尚早。簡言之，指數如突破上述阻力，即約21,000點的位置，後市可望略為喘穩，但在宏觀環境仍然兇險的情況下，目前言升仍言之尚早。而若大市的動能不足，指數或有機會下試19,900點的支持，甚至回落至19,500點水平。

公司的有機硅項目已於2021年底開始試生產，投產後其產能可望擴增一倍以上。新能源業務發展是國策大趨勢，可以預見，鋰電池及太陽能電池的重要化工原料PVDF需求仍將持續殷切。集團的新建PVDF項目預計將於今年10月建成投產，新增的產能更多的側重點將在於新型動力電池級PVDF，可望推動業績表現。

集團去年營業額158億元人民幣，純利20.75億元人民幣，以目前市值224億港元計，估值並不昂貴，計及未來增長，現價在目前市況下具一定值博率，儘管市況波動，其股價亦見先於大市走俏，短線可上望前雙頂阻力位12元位置，跌10%止蝕。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)