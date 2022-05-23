紅磡大型重建項目「必嘉坊」矚目登場　新與舊交融

隨着全港首條重鐵綫─港鐵東鐵綫過海段日前正式通車，由恒基地產籌備經年、且銳意打造的紅磡項目「必嘉坊」亦隆重登場，項目地契999年，是近30年以來全港罕見、總樓面面積廣逾100萬方呎的市區舊樓重建大型發展項目。

講起「必嘉坊」的名字由來，背後深藏特別意義，意念來自項目一條主要街道「必嘉街」，「必嘉」為紀念九廣鐵路英籍首席工程師羅拔必嘉(Robert Baker)當年為策略鐵路作出的貢獻，而「坊」是坊里的縮寫，是指在一個地方，大家安居樂業，擁有相同價值觀、文化和夢想。

整個項目發展規劃由8個地盤組成，橫跨了機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街四條街道，更坐落於港鐵紅磡站、何文田站及黃埔站三大港鐵「金鑽三角核心」之間，僅步行數分鐘即可直達港鐵站，盡享完善鐵路網絡所帶來的優勢，加上區內交通發展已十分成熟，有多種交通工具配合，日後住戶可輕鬆貫通全港各地。

「必嘉坊」設有9幢住宅大樓，合共提供約2,800伙，將分3期發展，首期由3座物業組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶，相信將吸引年輕買家、分支家庭及投資者垂青。

項目的商業群亦是賣點之一，總樓面面積約16.8萬方呎，不可不提當中一條長約1公里的「立體步行街」，將以四大主題劃分，組成全新的大型消閒天地，部分商舖外觀設計會以當區舊有歷史文化為靈感，並保留部分具歷史價值的字體及構築物料，再加以現代手法重新構思展現，旨在為原區注入活力與生命力的同時，令舊有色彩及文化可以延續，傳承人文情懷，薈萃新舊特色，成就未來現代社區。