港股跌幅擴大　瑞聲挫逾5%　友邦沽壓重

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數於20,400點水平爭持。國企指數及科技指數齊跌過百點，主板成交400億港元。

科技股領跌，被剔出藍籌股瑞聲科技跌5.2%；舜宇光學亦跌4.1%。美團及阿里巴巴跌3.7%及3.4%；網易跌2.1%；騰訊跌2%；小米集團跌1.9%。

金融股個別發展，友邦保險跌3%合力拖低大市；香港交易所跌1.9%；中國平安跌1.5%；招商銀行跌1.4%；滙豐控股及建設銀行跌0.2%；工商銀行及中國銀行逆市靠穩。

其他藍籌股方面，申洲國際跌7.5%表現最差；李寧跌6.6%緊隨其後。內房股跑輸，碧桂園跌3.6%；龍湖集團跌2.6%；中國海外跌2.5%；華潤置地跌1.5%。石油股向好，中國海洋石油升1.6%，是表現最佳藍籌；中國石油升0.5%。

【09:20】港股跌過百點 阿里巴巴挫2% 染藍股炒上

港股開市偏教，恒生指數跌108點或0.52%，報20,608點；國企指數低開38點或0.54%，報7,082點；科技指數跌41點或0.96%，報4,243點。

大型科網股回軟，阿里巴巴跌2.1%；小米集團跌1.3%；騰訊跌0.7%；京東集團跌0.4%；美團跌0.3%。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌1%；中國平安跌0.9%；香港交易所跌0.5%；滙豐控股跌0.3%；工商銀行跌0.4%。

瑞聲科技被剔出藍籌，股價跌1.9%。至於意外「染藍」的中國宏橋，股價飆5.7%。東方海外、中芯國際及中升漲3.4%；1.2%及1.9%。