李偉傑：本間高爾夫品牌升級　拓新女性市場

隨着近年全民健身意識增强，戶外運動成為潮流，專業時尚的運動裝備與服飾成為消費者追求品質生活之元素。疫情後因其健康和社交的屬性，高爾夫運動在亞洲持續升溫，年輕人群及女性參與度亦大幅提高。這對集團拓展自我品牌運動服亦屬利好因素，潛力放大。HONMA於此時委任人氣偶像作為代言人，志在抓住這一難得機遇，推進品牌煥新戰略，重塑年輕時尚的品牌形象，吸納崇尚健康和高品質生活方式的泛高爾夫人群成為目標客戶群。 而推出專爲亞洲女士度身訂製的「櫻之舞」，預料可吸引一班年輕運動愛好者參與外，並可吸引伴侶、夫婦高爾夫球愛好者結伴揮桿。

集團上財年中期業績回復理想增長，截至2021年9月30日之半年營業額增長31.1%至118.72億日圓(下同)，業績轉虧為盈，股東應佔溢利13.48億元，高爾夫球桿營業額增長23.9%至87.9億元，佔總營業額73.4%，毛利增長41.8%至50.76億元，毛利率上升7.3%至58.2%，表現出色。

集團一向派息慷慨，上周五(20日)收市價計，息率逾7.64厘，在品牌運動商而言屬高息股，加上業績反彈動力強勁，可趁弱市留意。

走勢上，集團股價短期走勢近期受制於100天移動平均線3.25港元水平，以上周五收市價計，股價出現「黃金交叉」信號，其14天RSI已重上56水平，股價動力增強，待成功企穩後，預料可再度展開新聲浪，可在現水平3.2港元吸納，中線目標3.85港元，防守位置在2.95港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)