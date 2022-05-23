【高盛推介】阿里受壓回吐 表現落後大市
2022年05月23日 10:38
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(20日)急彈升約5.6%，周一(23日)早段則回吐。早上低開約2.1%後跌幅擴大，現報84.95港元，跌約3.5%，落後大市。阿里旗下阿里健康公布，其股東Innovare於上周五將其持有的約6.4億股股份以實物形式分派予該等權益持有人。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四(19日)錄得約1,720萬元資金流入後，上周五資金沽出止賺獲利，而上周五流入牛證的資金較集中在80元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約40萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的熱門選擇可留意屬輕微價外、換股比率50兌1的高敏感度阿里購(13167)，為進取選擇。另一熱門選擇可留意年期約3個月的阿里購(11445)。貼價選擇可留意屬行使價80至90元間產品中，槓桿最高的阿里購(16422)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(52577)，遠牛選擇可留意阿里牛(66845)，與現價有約5及10元收回距離。
阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.1倍，熱門、輕微價外、高敏感度、進取。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿5.1倍，熱門。
阿里購16422，行使價89.9元，2022年9月15日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、行使價80至90元間產品中，槓桿最高。
阿里牛52577，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低街貨。
阿里熊51942，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，近25元收回距離遠熊。
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