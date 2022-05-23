【高盛推介】騰訊回吐失守350元　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周公布業績後曾一度急跌至330港元的水平，上周五(20日)反彈重上350元水平，收市升約3%，周一(23日)開市則失守350元，低開約0.7%後跌幅擴大。現報344.8元，跌約2.2%。騰訊在公布今年首季業績後，有券商指遜預期。並料騰訊後市本地遊戲業務趨穩，海外遊戲則受惠於匯兌因素。該行推持對騰訊「跑贏大市」評級，目標價474元。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於上周三(18日)及上周四(19日)共錄得約6,840萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

淡倉方面，上周五見資金轉向流入，有約440萬元，並見流入熊證的資金較集中在380元收回區域的產品。

騰訊購16569，行使價411.080元，2022年9月8日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿8.2倍，活躍條款。

騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，高敏感度。

騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近45元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。

騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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