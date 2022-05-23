m18講場：譚仔攻元宇宙　推慈善NFT　每個賣500元

兩大品牌首度合作，梗係唔少得譚仔姐姐出場介紹啦！喺發布會上，兩位姐姐互笠高帽，一個話鍾意對方嘅「香麻辛辣」，一個話欣賞對方嘅「63萬份滋味」。至於邊個打邊個，你又估到無？仲講明，今次合作係由米線連鎖店走入元宇宙，將休閒餐飲提升到另一境界。

今次所發行嘅NFT搵嚟本地知名漫畫家黃照達、甘小文、Big Y同周小某操刀設計，總共發行1萬個，並各自注入品牌風格，每個售價為500港元，更可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣(Mastercard或VISA卡)進行交易。所有收益扣除成本後捐贈畀Hong Kong Arts Centre《埋嚟學Out of the Cube》，以幫助推動更多本地數碼藝術家發展。譚仔姐姐仲話，善款可以提供多元化藝術學習體驗，讓社會各階層及群體都能接觸享受創造藝術，發揮「Art of All精神」。

做得VIP，梗係有啲特別權利嘅！可以免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖、其知識產權嘅擁有權同參加獨家活動。

嗱，「Souper Hero NFT」嚟緊6月19日就會開售，仲有白名單可以優先搶購，惟詳情就要留意官方社交平台公布最新消息。