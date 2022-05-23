耀才證券奪「超卓證券及期貨上市企業大獎」

集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，即使集團多年來獲獎無數，是次得獎不但是錦上添花，更有進一步意義。他發表得獎感言時指：「新冠疫情揮之不去，但同事們仍然迎難而上，交出成績，得到客人長期支持，帶動集團累積客戶人數突破52萬，不單止向股東有所交代，亦彰顯同事們在疫情期間緊守崗位的成效；故此對是次獲奬倍感高興。」

耀才的成功之道，在於從客戶角度出發不斷研發新產品，推陳出新、精益求精以推動盈利及客戶人數持續攀升。許繹彬又提到，集團將一如既往以穩健、靈活、敢於創新的營運手法，在成立27年的雄厚穩健的基礎上，不斷尋求新突破，結合線上線下服務，並持續優化及提升「耀才證券(寶寶)」及、「耀才期貨(豆豆)」手機交易程式(APP)的功能，務求全天候、全方位貼身照顧投資者的需要。