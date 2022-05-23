郭明錤：國產Android手機大砍單　晶片及鏡頭業陪葬

下游智能手機減少訂單，連帶5G處理器的需求亦大降，手機晶片大廠已跟隨減少下半年的訂單。其中聯發科已削減第四季訂單30%至35%，主要為中低階晶片。高通即使S8 Gen1+與SM8550的出貨預估不變，但也調整其他高階8系列下半年訂單約10%至15%。另外，高通也預計在今年底開始出貨SM8550後，將既有的S8 Gen1/Gen1+價格下調30%至40%，以利出清庫存。

郭認為，國產Android品牌砍單，代表內地、歐洲與新興市場需求疲弱，且5G晶片前置時程較一般零組件更久，因此聯發科與高通也陸續下調第四季、下半年訂單，意味需求可能延續到明年首季都不會改善。

由於5G晶片及光學鏡頭等均為手機關鍵零組件，隨着國產Android品牌出貨恐旺季不旺，5G晶片與光學鏡頭相關業者出貨也將受影響，尤其5G晶片砍單影響高於相機零組件，原因包括ASP將因競爭加速下滑，營收與獲利衰退速度加快，再加上高階製程漲價也進一步擠壓 5G晶片的利潤。