郭明錤：國產Android手機大砍單 晶片及鏡頭業陪葬
2022年05月23日 13:31
東網電視更多新聞短片
有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤今次唔講iPhone，轉談其競爭對手Android。他表示，自3月31日發表的調查至今，內地主要Android手機品牌又再度抽起約1億部訂單，目前預計小米集團(01810)、 Oppo、Vivo、傳音及榮耀今年智能手機出貨量分別約1.6億、1.6億、1.15億、7,000萬及5,500萬部。
下游智能手機減少訂單，連帶5G處理器的需求亦大降，手機晶片大廠已跟隨減少下半年的訂單。其中聯發科已削減第四季訂單30%至35%，主要為中低階晶片。高通即使S8 Gen1+與SM8550的出貨預估不變，但也調整其他高階8系列下半年訂單約10%至15%。另外，高通也預計在今年底開始出貨SM8550後，將既有的S8 Gen1/Gen1+價格下調30%至40%，以利出清庫存。
郭認為，國產Android品牌砍單，代表內地、歐洲與新興市場需求疲弱，且5G晶片前置時程較一般零組件更久，因此聯發科與高通也陸續下調第四季、下半年訂單，意味需求可能延續到明年首季都不會改善。
由於5G晶片及光學鏡頭等均為手機關鍵零組件，隨着國產Android品牌出貨恐旺季不旺，5G晶片與光學鏡頭相關業者出貨也將受影響，尤其5G晶片砍單影響高於相機零組件，原因包括ASP將因競爭加速下滑，營收與獲利衰退速度加快，再加上高階製程漲價也進一步擠壓 5G晶片的利潤。