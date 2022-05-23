歐冠昇：三股強大力量塑造新的世界經濟

他引述聯合國預測，從2020至2050年，全球65歲及以上的人口數量將增加8.2億，意味全球將有15.5億老年人。這一變化對全球公共衛生系統具有特殊意義，提高對各種形式的醫療保健、醫療資源、治療和藥物的需求。

根據聯合國的數據，除人口老齡化外，預計到2050年還將有25億人遷入城市地區。這意味城市規劃者愈來愈不得不求助於智能城市技術，例如實時公共交通訊息、增強的監控系統和數字公共服務，以提供更高效和可擴展的城市。

此外，隨着全球城市化，電子商務的機會是巨大，貴為現代通信的支柱5G網絡也是如此。全球智慧城市市場預計將從2021年的4,600億美元增至2026年的8,700億美元。

氣候變化的現實也許是塑造現代世界的最緊迫和最緊迫的轉變。它迫使人們重新思考和重新調整業務和經濟；它正在推動採用清潔和可再生能源等新技術；它正在重新定義社會行為、優先事項和文化。

人們看到企業將ESG考慮放在首位，而在香港交易所，他們已做出到2050年實現淨零排放的承諾，希望能激勵其他公司也這樣做。只有通過積極追踪、審查和管理人們對環境的影響，他們才能帶來所需的改變。