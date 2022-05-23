仲量聯行獲委任放售三項具重建潛力商住物業　估值約5.5億

仲量聯行獲委任放售三項具重建潛力、分別位於中環、西營盤及馬頭角的商住物業。項目截標日期為今年7月5日正午12時。市場人士估計有關物業市值約5.5億元。

是次招標物業之一為中環荷李活道26號及28號的永寧大廈。該商住大廈於1958年落成，樓高6層，實用面積約為7,828方呎。物業包括地下的兩間商舖，一樓、二樓、三樓的6個寫字樓單位，以及四樓和五樓共4個住宅單位。根據西營盤及上環分區計劃大綱草圖，該地皮現劃為「住宅(甲類)」用途。

第二項物業座落於西營盤正街38號，是半幢於1971年落成的6層高住宅大廈，地下為商舖。該物業實用面積為3,291方呎，可與毗連地段合併作重建計劃，具有強大的協同效應。

第三項物業位於九龍馬頭角譚公路73號，是半幢8層高的住宅大廈，於1959年落成，地下為商舖，提供4,810方呎的實用面積。根據馬頭角分區計劃大綱草圖，該地皮現劃為「住宅(甲類)」用途。

上述物業將以「現狀」及連租約及/或許可證形式出售。現歡迎投標者對三項物業中的任何一項或所有物業進行投標。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，上述三項物業由同一業主放售。這些物業均具重建潛力，加上馬頭角及西營盤是近年市區重建的重點地區，適合投資者購入出租或重建出售。