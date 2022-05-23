調查：IT界出現人手短缺　移民潮令港難留人才

香港人才流失問題嚴峻，資訊科技(IT)及數碼人才獵頭公司Venturenix調查發現，本港IT界即使面對疫情及經濟下行衝擊，仍持續渴求人才，形容空缺速度增長驚人，未來五年將需要額外約10萬名人才轉型才可填補缺口。若整體情況持續惡化，長遠將可能影響香港在全球的競爭力，倡業界及政府提供誘因，鼓勵大學生及職場中有意轉換跑道人士接受職前培訓，為業界提供新血。

Venturenix認為，香港企業需要加強職業培訓，同時鼓勵員工從傳統行業投身IT界，方可紓緩IT人才荒的問題。截至2022年1月，本港共有12萬人於IT界工作，而業界截止2022年4月則有9,097個招聘廣告，空缺對人才比率只有1:13。如將業界的工作範疇細分，有3,000人從事數據工程或數據分析工作，相關招聘廣告截止2022年4月卻只有856個，即平均空缺對人才比率只有1:3.5。

Venturenix總監袁益霆表示，近年零售業遭新冠肺炎疫情重創，傳統服務業亦因經濟下行而受拖累，這些行業都減少招聘人手，卻仍有不少人往相關領域求職。另一方面，IT界別受移民潮及更多企業採取數碼化策略影響下，人手愈見緊張。

另外，根據薪酬指南顯示，IT界2022年薪酬顯著上升，以數據工程師為例，部分中層員工的薪酬升幅達8%，基層員工的薪酬升幅亦可達14%。此外，部分數據科學家中層員工的薪酬較去年提升5%，而人工智能(AI)工程師的基層員工，其薪酬亦錄得8%至15%升幅。

雖然IT界薪酬有提升，部分公司會提供彈性時間上班、在家工作、給予最新技術和進修機會等福利吸引及挽留人才。不過，不少年輕港人因本港社會環境不穩而移民至英國、美國、加拿大、新加坡等國家，令IT公司難以留住既有人才和吸納新血。

袁益霆表示，企業宜縮短招聘過程，以及提供更具創意的招聘方式，例如除了參加招聘會，更可透過虛擬招聘活動和參與不同活動招攬人才。公司亦可聘請相關行業的獵頭公司，透過他們接觸更多行內外人才，強調香港企業需要正視及解決IT人荒的問題，否則可以影響企業自身的人力資源及開發IT產品的成本上升，同時削弱了在業界的競爭力。