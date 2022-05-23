道期升逾200點 油價漲逾1%
2022年05月23日 16:11
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●美匯指數報102.64；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.6747；美元兌日圓報127.57；歐元企1.0610，英鎊處1.2560。金價報1,857美元。布油報113.85美元，紐油報111.39美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升288點。
●恒生指數全日收報20,470點，跌247點或1.19%。國企指數收報7,022點，跌98點或1.39%；科技指數收報4,177點，跌106點或2.49%。主板成交1,051億港元。https://bit.ly/3NphSQQ
-比亞迪純電動SUV預售一天已賣8,505輛。
-小米與Leica達成戰略合作，首款手機7月面世。
-m18講場：譚仔攻元宇宙，推慈善NFT，每個賣500元。
-歐冠昇：成為中西橋樑非簡單任務，惟必須履行。
●滬綜指收升不足1點，風電、光伏、內房等板塊跌幅較大。https://bit.ly/3wJ1owj
●中國經濟：
-人行在港發行250億元人民幣央行票據。
-摩通：內地降5年期LPR，反映更有決心救樓市。
●歐冠昇：三股強大力量塑造新的世界經濟。
●烏克蘭將與波蘭設鐵路合資公司，釋放出口潛能。
●調查：IT界出現人手短缺，移民潮令港難留人才。
●IMF籲提防戰火毀全球經濟一體化，恐付出巨大代價。
●印度推逾2,000億元財政措施，加大力度抗通脹。
●郭明錤：國產Android手機大砍單，晶片及鏡頭業陪葬。
●美國經濟：
-調查：近7成美國人認為經濟超差，拜登上任後最高。
-白宮經濟顧問：美國即使衰退亦處於較佳位置。