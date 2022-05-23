m18講場：羚邦集團上市3周年向基層送暖

公司成立義工團Whateversmiles，鼓勵員工到社區參與義工服務。上周五(20日)喺公司上市周年前夕，義工團到咗可持續發展社會企業項目「廚尊」包飯盒及派飯，同時送埋福袋，希望可以幫到基層市民。

「廚專」喺新加坡社會企業帶嚟香港，提供技能培訓和多角度平台，畀身體殘障人士可自力更生，並能讓能力較差嘅弱勢社群回復尊嚴、勇敢堅強地生活，貢獻社會。趙小燕知道，有關機構喺2019年成立，正正喺新冠肺炎疫情期間，知道佢哋好艱難，但好欣賞佢哋唔放棄，仲鼓勵其他人唔放棄嘅精神，覺得好受鼓舞，期望藉住今次合作，讓大家都可以支持下有心嘅社企。

趙小燕仲話，公司從事媒體內容及品牌授權，好多機會都係由客戶畀。舉例指，公司發行電影《劇場版咒術迴戰0》上星期喺香港上映，開畫票房成績唔錯，好多謝客戶、消費者嘅支持，亦好珍惜每個IP，公司會將其潛力和價值最大化。深信只要用心做，唔止他人會畀機會，亦能為別人創造機會。