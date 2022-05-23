國務院：提高全年減退稅規模達2.64萬億元人幣

據內地官媒報道，國務院常務會周一召開，以進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間。會議決定實施六方面33項一籃子措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1,400多億元人民幣(下同)，即比原定預期的2.5萬億元擴大，全年減退稅規模高達2.64萬億元。

該會議指出，目前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，「採取一籃子針對性強有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤。」財政及相關政策方面，在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅；將中小微企業、個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策，延至年底並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3,200億元；國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上。

金融政策方面，今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍，對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸等，支持銀行年內延期還本付息；中央汽車企業發放的900億元貨車貸款要銀企聯動，延期半年還本付息。同時，促消費和有效投資，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元，因城施策支持剛性和改善性住房需求。

為穩產業鏈、供應鏈，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費；並有序增加國內及國際客運航班。保能源安全方面，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策，再開工一批能源項目；視乎情況及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。