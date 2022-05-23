二手成交回落 東涌一房戶一個月做價跌4%

二手交投減少，個別屋苑樓價回落，東涌昇薈一房單位，減價45萬元沽出，成交價700萬元，較上月同類型單位做價跌約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張霈溱稱，西灣河嘉亨灣5座中層H室，實用面積約314方呎，一房間隔，望內園景，以1.35萬元租出，呎租約43元，業主於2013年以490萬元買入。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌海光苑5月錄得3宗買賣，平均實用呎價約15,588元，其中2座中層F室，實用面積約421方呎，兩房間隔，望樓景，以635萬元易手，呎價約15,083元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百利閣的高層F室，實用面積約542方呎，兩房設計，成交價約798萬元，呎價約14,723元，原業主原先開價810萬元，輕微減價12萬元成交，減幅僅約1.5%。

●世紀21北山嚴智贇指，天后興漢大廈高層D室，實用面積約907方呎，成交價1,538萬元易手，呎價約16,957元，新買家為區外投資者，原業主於1997年5月以約700萬元購入，持貨約25年帳面獲利838萬元。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角丹拿花園1座低層D室，實用面積約674方呎，三房間隔，成交價達1,123萬元易手，呎價約16,662元，新買家為區外投資客。

●中原陳志強稱，西環維壹高層B室，實用面積約662方呎，兩房及士多房間隔，享全海景，以1,880萬元易手，呎價約28,399元，原業主於2011年5月以1,567萬元買入，持貨11年帳面獲利313萬元，單位升值約20%。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城5月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約13,900元，屋苑14座低層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享內園景，以970萬元成交，呎價約12,968元。

●香港置業胡耀才指，觀塘凱滙5座高層G室，實用面積約522方呎，兩房連露台間隔，望遠山景，以約2.3萬元放租約19天後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以2.1萬元承租，呎租約40.2元。

●美聯黃家樂表示，新蒲崗譽・港灣2B座高層D室，實用面積約540方呎，兩房連工作平台及露台設計，上月初以1,150萬元放售，議價約6%，以1,080萬元易手，呎價約20,000元。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣曉暉花園3座低層F室，實用面積約464方呎，新近以683萬元成交，呎價約14,720元，單位原先叫價為698萬元，最終輕微減價15萬成交，減幅僅約2%。

●香港置業劉酌源指，奧運站凱帆軒3座高層C室，實用面積約449方呎，兩房間隔，享海景，以約1.9萬元放租1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，減幅逾10.5%，以1.7萬元租出，呎租近38元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣西九四小龍5月暫錄23宗買賣，按月驟降五成，宇晴軒3座中高層G及H室，實用面積合共約919方呎，套三房間隔，年初以1,700萬元放售，最新以1,685萬元成交，呎價約18,335元，新買家為同區換樓客。

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨5月錄約22宗買賣，平均實用呎價約13,021元，包括7期萬事達廣場3號高層C室，實用面積約409方呎，原則1房間隔，去年底放盤叫價635萬元，鑑於近期股市波動，累積減價40萬，以595萬元成交，呎價約14,548元。

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新界區

●中原蔡華航稱，東涌區5月累錄約32宗二手買賣，按月少約30%，昇薈10座高層E室，實用面積約434方呎，一房間隔，享園景，2月放盤價745萬元，降價至710萬元，以700萬元沽出，呎價約16,129元，較上月同型單位做價回落30萬元或約4%。

●中原王英堂表示，東涌東環2B座低層10室，實用面積約379方呎，一房間隔，3月中放盤叫價618萬元，原業主為印尼籍空姐，疫情影響提早退休，賣樓套現回國，減價至603萬元沽出，呎價約15,910元，較月初同類做價平約2.7%，新買家為投資者。

●中原任展雄指，青衣5月累錄得約37宗二手買賣，較上月跌超過一半，居屋青盛苑中層18室，實用面積約381方呎，兩房間隔，區內年輕上車客睇樓一日，獲減價23萬元，已補價自由市場以429萬元購入，呎價約11,260元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣翠豐臺2座低層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔，原業主已移民海外，預先簽署文件授權家人代為賣樓，開價約688萬元放售，外區上車客上門睇樓，以663.8萬元成交，呎價約15,656元。

●中原黃志輝表示，荃灣萬景峯3座高層A室，實用面積約1,010方呎，套四房間隔，享市景及山景，開價2,080萬元，經議價後微減30萬元，以,2050萬元沽出，呎價約20,297元，新買家為同區換樓客。

●中原陳家富指，屯門大興花園2期11座低層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，開價670萬元，放盤約一個月，獲同區換樓客洽購，議價後共減10.2萬元，以659.8萬元易手，呎價約12,129元。

●祥益袁思賢表示，屯門邁亞美海灣3座高層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，獲區內客承租，租客一次過預繳一年租金，願意調整租金，減租700元，以月租1.08萬元承租，呎租約22.8元。

●祥益龍超君指，屯門名賢居高層D室，實用面積約522方呎，區內首置客熟悉區內環境，考慮到該屋苑鄰近家人，方便照應，單位有裝修，原業主由5月初叫價678萬元，累減33萬元，以645萬元購入自用，呎價約12,356元，售價創出該屋苑今年新高。

●祥益邱家邦稱，屯門兆禧苑B座高層16室，實用面積約351方呎，區內短租客需短租4個月，見單位鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，而且區內可短租的盤不多，遂便決定以1萬元即睇即租，呎租約28.5元。

●美聯陸家民表示，屯門彩暉花園錄5月首宗買賣，屋苑C座低層3室，實用面積約568方呎，兩房間隔，受惠東鐵綫過海段通車，往港島更為方便，區內上車客以529.8萬元購入上址自住，呎價約9,327元。

●中原劉喜燕透露，元朗錦綉花園5月暫錄約13宗買賣，屋苑K段4街單號屋，實用面積約848方呎，開價約1,200萬元，議價後以1,120萬元沽出，呎價約13,208元，新買家為外區客。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水名都1座低層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，以1.05萬元獲承租，呎租約28元，業主於2014年以約330萬元購入，新租客為外區客。

●美聯楊維龍指，上水新都廣場1座高層H室，實用面積約479方呎，兩房間隔，獲外區客斥資675萬元購入送贈父母，較開價低不足1%，呎價約14,092元。

●美聯葉劍威表示，粉嶺名都5月錄首宗買賣，屋苑2座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，最初開價520萬元，其後輕微減價2萬元，即獲用家斥資518萬元購入，呎價約12,982元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區5月暫錄約9宗二手買賣，其中海日灣II第13座高層連天台戶，實用面積約252方呎，開放式間隔，開價約588萬元，議價後售545萬元，呎價約21,627元，原業主持貨約3年，帳面賺約17萬元，升值約3.2%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城39座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤5個月開價590萬元，以575萬元沽出，減幅約2.5%，呎價約18,914元，原業主於2018年7月以549萬元購入，持貨約4年帳面獲利26萬元離場，期內升值約5%。

●中原黎宗文指，沙田第一城5月錄約24宗，平均實用呎價約17,135元，屋苑26座中層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，開價約628萬元，日前議價後以560萬元易手，呎價約17,178元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田帝堡城8座低層F室，實用面積約873方呎，屬3房(1套) 2廳間隔，座向西北望園景，單位原叫價1,200萬元，放盤逾1年，獲買家以1,128萬元承接，減幅約6%，呎價約12,921元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山新港城H座中層2室，實用面積約338方呎，享海景，兩房間隔，放盤5個月，當時叫價690萬元，累減31萬元或減幅4.5%，以659萬元成交，呎價約19,497元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山海栢花園5座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，原先開價690萬元，放盤兩個月，獲買家以678萬元承接，呎價約17,208元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約80宗二手買賣，較上月同期錄約120宗成交略為減慢，同區曉峯灣畔2座高層D室，實用面積約510方呎，兩房連露台間隔，開價約760萬元，其後減價至728萬元易手，呎價約14,275元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢栢麗灣別墅單號屋，實用面積約1,332方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，開價2,880萬元，獲用家以2,638萬元承接，呎價約19,805元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳君傲灣2座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景及少海景，原先開價950萬元，最終以890萬元易手，呎價約17,694元，原業主於2015年7月以660萬元購入，持貨近7年帳面獲利約230萬元，期內

●中原柯勇表示，將軍澳東港城6座高層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望市景，以783萬元易手，呎價約16,803元，原業主於2019年2月以720萬元，持貨約3年帳面獲利63萬元。

●美聯余偉峰指，將軍澳維景灣畔5月暫錄約11宗買賣，屋苑16座低層G室，實用面積約820方呎，套三房連工人套房間隔，為同類罕有優質放盤，原先叫價1,580萬元，調減至1,500萬元成交，減價80萬，減幅約5%，呎價約18,293元。

●利嘉閣黃嘉仁稱，將軍澳維景灣畔3座高層A室，實用面積約708方呎，套三房間隔，成交價1,110萬元，呎價約15,678元，原業主於2010年4月以515萬元購入，持貨約12年帳面獲利595萬元，期內物業升值約1.2倍。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳都會駅6座高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望山景及海景，成交價1,024.8萬元，呎價約16,190元，屋苑5月暫錄9宗二手買賣，現時約有288個單位放售，入場價由1,060萬元起。

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