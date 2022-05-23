內地政策鬆綁穩經濟　外資行稱幫助有限...

內地人民銀行上周五(20日)出招，把5年期以上貸款市場報價利率(LPR)下調0.15厘，至4.45厘，減低大部分市民的供樓負擔。據報北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的按揭貸款利率已普遍按最新定價執行，第一套及第二套房貸利率同步下調0.15厘。

由於人行本月已宣布把首次置業的個人住房按揭利率下限，調整至不低於相應期限LPR減0.2厘，意味「上車」按揭利率理論上可低至4.25厘。綜合報道，目前蘇州、天津、無錫等部分銀行已率先把「上車」按揭利率劈至最低水平，至於「北上廣深」只是按照最新定價執行，其中北京一家大行某支行個人貸款人員表示，首套房貸利率由原先5.15厘降至5厘，第二套房貸利率同步降至5.5厘。

富瑞認為，降息有助提振房企銷售，但是幫助未必顯著，乃由於部分城市仍出現局部或全面封鎖，加上市民對收入預期轉差，及消費投資態度趨於保守，拖累買樓需求呈弱。美銀證券亦指出，第二套房貸利率仍然高企，預期內地新樓銷售跌幅有望在第3季收窄，樓市在第4季才顯著回暖，惟市場對開發商的信心將影響樓市復甦步伐。

更惹人關注的是，南京之前宣布取消二手樓限購政策後，有關通知在不足24小時便被「下架」。有官媒就此發評論文章指，支持推出合理居住購房需求的政策，但不能無底線地刺激需求，還要防止出現投機炒房行為。各地鬆綁限購政策將會在「房住不炒」的前提之下展開，各地的政策進度不會一步到位。

文章還稱，當前樓市面臨的主要壓力是需求不足。要恢復市場信心、改善市場預期，最關鍵的是要精準實施政策，把真正、潛在的居住消費需求激發出來。從長周期看，樓價已不具備再次爆發式上漲的條件，由此可觀察到此前各地的鬆綁政策邊際效應正呈現遞減趨勢。非熱點城市的購房政策調整，可視為釋放真實需求的惠民政策，不太可能引起當地樓價快速上漲。

內地多個省市「維穩」樓市，湖南省發通知指，為防止房地產庫存去化超標增加系統性風險，其中要求對商品住房去化周期超過24個月的市縣，暫停新的商品住房用地審批，將商品住宅用地掛牌出讓規模控制在上年度供應量的20%以內。此外，湖北省宣布，武漢四大遠城區，包括江夏區、東西湖區、經開區及黃陂區全部取消限購。