滴滴正式通過從美股退市　料6月中旬除牌　

滴滴於紐約交易所退市的方案獲股東投票通過，料6月2日或之後遞交退市申請表，並預期在有關表格生效之後10日正式除牌。

今次議案以96.25%的贊成比例獲得通過，有份投票的股東共持有8.11股普通股，包括6.94億股A類普通股，及1.17億股類普通股；按照「一股一票」的比例，共有7.81億票贊成，3,037萬票反對。

目前滴滴的主要外部股東包括日本財團軟銀（SoftBank）、Uber、騰訊控股等。其中軟銀持股約兩成，有報道引述消息指，其累計投資約120億美元(約936億港元)在滴滴，目前該筆股份市值僅約15億美元(約117億港元)，意味帳面虧損過百億美元。騰訊上周亦在業績中提到，首季度就包括交通出行服務等領域在內的投資，作出了70億元人民幣的減值撥備。

去年6月在紐交所上市的滴滴，因為被指涉及國家數據安全風險，遭到內地當局調查，更成為中國互聯網行業監管風暴的風眼之一，也激化中美兩國有關於中概股的監管及政策矛盾。雖然滴滴於去年12月曾表示正尋求於香港上市，惟其於後來卻又稱在完成退市之前，不會在其他市場上市。

按照滴滴的計劃，今次退市後，股東每持有4股美國預託證券(ADS)可轉換為一股A類普通股，惟除牌後的ADS視乎情況，仍有可能在場外交易(OTC)。按照該公司同股不同權的架構，A類普通股為「一股一票」；而目前全數由創始人程維及聯合創始人柳青持有的B類普通股，則為「一股十票」。值得注意的是，今次特別股會的表決中，B類股份股東放棄了額外投票權，採用全數一股一票制。