澳門5月賭收仍然看淡 澳博資金最緊張
2022年05月23日 21:12
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新冠疫情未散，兩地通關路遙遙，勢必拖累澳門博彩業復甦。有券商透露，5月博彩收入仍偏淡，頹勢料延續至6月初，這意味一眾博彩企業營運資金將更趨緊張。
美資券商花旗引述消息指出，5月首22日，澳門整體博彩收入約28億澳門元(下同)，過去一周日均賭收約1億元，雖較前一周日均約5,000萬元為高，但僅是比較基數低，加上澳門與內地通關仍受疫情影響，故再度下調5月全月賭收預測至僅37.5億元，認為5月餘下時間難有驚喜。
事實上，受內地旅客大減拖累，近兩個半月來，澳門日均賭收已跌至約1億元，即相當於疫前約12%，意味博企只能蝕住做。另一美資券商高盛估計，以手頭現金連同未提取融資額度計算，澳博(00880)是6大博企中最水緊，料僅得2.24億美元流動資金。永利澳門(01128)料有約15.02億美元；美高梅中國(02282)約15.47億美元；金沙中國(01928)為20.71億美元左右；新濠國際(00200)旗下新濠博亞約21.19億美元；銀娛(00027)則有約44.87億美元。
該行假設日均賭收維持1億元，澳博手頭資金僅夠4個月營運；金沙夠19個月；永利約兩年；其餘3間博企超過3年以上。
昨日澳博聯席主席梁安琪被問到衞星場等博彩前景看法，她回應稱相信國家和特區政府都十分看好澳門發展前景。