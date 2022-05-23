澳門5月賭收仍然看淡　澳博資金最緊張

新冠疫情未散，兩地通關路遙遙，勢必拖累澳門博彩業復甦。有券商透露，5月博彩收入仍偏淡，頹勢料延續至6月初，這意味一眾博彩企業營運資金將更趨緊張。

美資券商花旗引述消息指出，5月首22日，澳門整體博彩收入約28億澳門元(下同)，過去一周日均賭收約1億元，雖較前一周日均約5,000萬元為高，但僅是比較基數低，加上澳門與內地通關仍受疫情影響，故再度下調5月全月賭收預測至僅37.5億元，認為5月餘下時間難有驚喜。

該行假設日均賭收維持1億元，澳博手頭資金僅夠4個月營運；金沙夠19個月；永利約兩年；其餘3間博企超過3年以上。

昨日澳博聯席主席梁安琪被問到衞星場等博彩前景看法，她回應稱相信國家和特區政府都十分看好澳門發展前景。