美股全線向上　「猴痘概念股」SIGA升19%

美國總統拜登鬆口指正考慮撤銷部分中國關稅，帶動道指周一(23日)早段曾反彈330點，至31,592點；標指升33點，至3,934點；以科技股為主的納指升55點，至11,410點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,428點，升9點，低水42點。

拜登首席經濟顧問迪斯在接受外媒訪問時表示，對抗通脹無疑是拜登政府首要任務，聯儲局亦需「空間」履行其職責。對於美國或面臨經濟衰退，他稱「風險比比皆是，我們仍對美國目前的狀況感到良好，尤其當一覽全球經濟環境時。」迪斯續指，經濟正從美國現代史上最強勁的復甦，轉移至更穩定及具韌性的增長階段，將更有利美國家庭。

雖然拜登政府試圖大派定心丸，但美國民眾的不安恐難平，外媒月度調查顯示，69%受訪者認為目前美國經濟很差，創總統拜登上任以來新高，按月多6個百分點；63%人認為美國前景「不安」和「令人擔憂」；74%認為美國挑戰將持續惡化，按月多8個百分點；對未來數月感到悲觀的因素包括產品及服務成本、國家經濟，以及股市，分別有77%、68%，以及67%，此調查共訪問了2,041名美國成年人。

股市亦瀰漫悲觀情緒，外媒另一調查共訪問1,009名受訪者，今年標指預測中位數為3,500點水平，較上周五(20日)收報3,901點再跌逾10%，與今年1月4日的52周高位4,818點相比，跌約37%。

企業消息方面，美國藥廠輝瑞與BioNTech試驗發現，其共同研發的新冠疫苗有效保護6個月大至5歲的幼童，他們在接種第三劑加強針後，料對變種病毒Omicron的防禦力達80%。BioNTech行政總裁沙欣表示，將於本周向美國食品及藥物管理局(FDA)完成遞交疫苗許可申請。輝瑞行政總裁布拉亦指，希望疫苗能盡快用在幼童上，因5歲以下小孩是美國唯一未批准接種疫苗的群體。輝瑞股價升1.46%；BioNTech則升2.13%。

歐美等國近日疑爆發「猴痘病毒」，天花疫苗將有效提供防護，帶動製造天花疫苗的相關藥廠股向上，SIGA Technologies曾升19.35%、Emergent Biosolutions升13.58%，Tonix Pharmaceuticals升8.66%。

另外，網約車公司滴滴表決通過從美國紐交所除牌的方案，其股價升4%，報1.56美元。