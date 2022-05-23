白石角新盤首推116伙　屯門洋房項目單日套現3.6億

一手市場競爭激烈，大埔白石角項目公布首張涉及116伙的價單，折實平均呎價約17,498元。有代理表示，定價較同區新盤貨尾低近一成。同時，屯門有洋房項目單日套現3.6億元。

●大埔白石角Silicon Hill首批推出116伙

新地代理總經理胡致遠指，首批單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎285方呎至770方呎。售價方面，該批單位折實售價介乎549.28萬元至1,291.51萬元，折實呎價由16,461元至19,929元。項目將於明日起對公眾開放示範單位，周三起收票，會按照市場反應決定開售時間。

據價單顯示，首批單位包括8伙一房、29伙兩房及79伙三房。今批入場單位為1座1樓B2室 ，實用面積285方呎，折實呎價19,273元。兩房入場單位為第5座1樓B3室，實用面積411方呎，折實價約686.8萬元，呎價約16,710元。三房入場單位為第5座2樓B5室，實用面積531方呎，折實價約904.5萬元，呎價約17,034元。資料顯示，同區部分新進二手屋苑最新實用平均呎價約18,617元至19,023元。

●長沙灣愛海頌新增優惠吸客

長實高級營業經理梁焯鏗表示，項目尚餘38個現樓三房單位待售，實用面積771至786方呎，並推出全新優惠，包括新增樓價6%三房限時折扣及90天付款計劃，總折扣高達27.5%。其中售價及呎價最平為3座7樓B室，實用面積786方呎，折實售價1,237.7萬元，呎價約15,747元，整批38伙待售單位折後總值約5.7億元。而項目至今累售838伙，套現約83億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN周五賣8伙

上述單位實用面積介乎221方呎至227方呎，扣除6%折扣優惠後，折實售價由約574萬元至約612.9萬元，折實呎價由25,877元至27,119元。據悉，項目由去年9月起開售至今累沽89伙，套現6.5億元。包括今日最新沽出的B座26樓B9室，實用面積221方呎，開放式間隔，成交價626.81萬元，呎價約28,362元。

●屯門青山灣瑧譽連沽兩座洋房 單日吸金3.6億元

其中，9號洋房實用面積5,201方呎，採五套房間隔，另設儲物房及升降機，客飯廳外連928方呎花園，附有312方呎平台及1,168方呎天台，而天台設有私人游泳池，地庫提供兩個車位。該洋房連同實用面積650方呎的09號居室，合計實用面積5,851方呎，成交價為1.847億元，呎價約31,567元。

此外，12號洋房實用面積5,200方呎，連同實用面積615方呎的12號居室，合計實用面積5,815方呎，成交價約1.82億元，呎價約31,430元。

●藍田港鐵站的KOKO HILLS招標連沽兩伙三房

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS最新以招標形式售出兩伙三房單位，共吸金4,961.6萬元。

上述包括3座25樓C室，為實用面積1,102方呎的三房單位，連950方呎天台，成交價為2,880萬元，呎價約26,134元。另一間為2座16樓B室，實用面積899方呎，採三房一套連工作間及洗手間間隔，成交價為2,081.6萬元，呎價約23,155元。

●北區高爾夫‧御苑四房戶售1,693萬元

恒基地產的北區高爾夫‧御苑再錄成交，最新售出單位為2座5樓B室，實用面積1,108方呎，四房連套房間隔，成交價1,693.67萬元，呎價約15,286元。

●大埔天鑽連天台戶1,632萬沽