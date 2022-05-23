Zoom見曙光？分析料未來12個月有望反彈60%

美國視像會議應用程式Zoom由年初至今已大跌51.2%，相比2020年疫情期間股價曾達568.34高位水平更大削約84%。Benchmark分析師Matthew Harrigan表示，Zoom提供的功能同樣能用於後疫情時代。

Harrigan指，部分人認為Zoom只適用於疫情的封城期，乃對Zoom的錯誤定位，愈來愈多全球科技及金融企業意識到混合工作模式(Hybrid Working)將很大機會永遠持續。

Synovus Trust高級組合經理摩根(Daniel Morgan)稱，人們只簡單地把Zoom歸納在像跟亞馬遜和Netflix相同的疫情受惠股，卻沒有認真細看其更大的基本面。

摩根士丹利分析員Meta Marshall則在報告中指，Zoom在疫情初簽訂的合約，將在3或4月續約，這將更好地反映Zoom是否能成功保留客戶，並給予Zoom「增持」評級。外媒分析則預期，Zoom有望在未來12個月升至143.3美元水平，較上周五(20日)收市多近60%。